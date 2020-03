Minister Emilewicz szacuje, jaki wpływ na naszą gospodarkę będzie miał koronawirus

Negatywny wpływ koronawirusa na polską gospodarkę szacujemy wstępnie na ok. 0,2-0,3 PKB – powiedziała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że "polska gospodarka nie jest bezludną wyspą, jest uwarunkowana zmianami globalnymi, tym wszystkim, co dzieje się w różnych miejscach" – informuje ISB.

Coraz więcej ekspertów i polityków nie ma wątpliwości: najbliższe tygodnie zadecydują o tym, czy świat dotknie kryzys gospodarczy podobny do tego sprzed 12 lat. Naukowcy wciąż niewiele wiedzą o wirusie, a eksperci od rynków nie mają gotowych scenariuszy na to, co może on zrobić z gospodarką. Nie mają jednak podstaw, by odrzucać najczarniejsze scenariusze.