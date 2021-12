Minister finansów nie wyklucza dwucyfrowej inflacji. "Zawsze trzeba przygotować się na najgorsze"

Tadeusz Kościńsk i wziął udział w programie Gość Wydarzeń w Polsat News. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim szef resortu finansów odniósł się do inflacji, cen gazu i prądu oraz do tego, dlaczego nie można obniżyć stawki VAT na żywność od razu.

Minister finansów zapowiedział, że zerowy VAT na spokojnie zostanie wprowadzony od lutego 2022 roku. Choć można byłoby to zrobić od razu, to minister zwrócił uwagę na to, że cała operacja musi się wiązać również procesem zmian związanych z kasami fiskalnymi, których nie mogą samodzielnie wprowadzić przedsiębiorcy.