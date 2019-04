Ministerstwo Finansów przerażone karą dla Teresy Czerwińskiej. To może być nawet 100 tys. zł

Koniec z papierami, istotna pomoc urzędników i wreszcie rozliczenie podatków wyłącznie przez internet. Bez chodzenia do urzędu, bez podpisywania deklaracji, bez problemów. Tak miała wyglądać nowa usługa Ministerstwa Finansów - "Twój E-PIT". I wyglądała, ale niemal kilka dni po starcie trzeba było ją błyskawicznie łatać.

Ciekawski pracodawca mógł sprawdzić, czy jego pracownicy dorabiają na boku lub jakie mają stawki w innych firmach. Wystarczyło podać kilka podstawowych danych, by dowiedzieć się tego wszystkiego o swoich pracownikach. Czy tak się stało? To właśnie sprawdza Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jak wynika z informacji money.pl, nastroje w resorcie finansów nie są zbyt dobre. Optymizmu nie ma, częściej jest za to przerażenie potencjalną karą. W ostatnich tygodniach na barki minister Teresy Czerwińskiej i tak spadło wiele, a to byłby kolejny problem.

W resorcie finansów obawiają się, że UODO ukarze Ministerstwo Finansów w ramach przykładu. Po prostu, by uświadomić wszystkie inne urzędy i instytucje publiczne, że dbanie o dane osobowe to w tej chwili po prostu konieczność. Jak ukarać dla przykładu? Najlepiej boleśnie.

Urząd podkreśla, że postępowanie w tej sprawie nie jest wyjątkowe. W resorcie kierowanym przez Czerwińską nikt w to jednak nie wierzy.

Kara może być wysoka z jeszcze jednego powodu: lada chwila kończy się kadencja obecnej prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dr Edyta Bielak-Jomaa przestanie być szefem urzędu 22 kwietnia. Jest już nawet wytypowany jej następca - to Jan Nowak, od pięciu kadencji radny w Warszawie. Nowak należy do klubu PiS, ale od blisko dekady pracował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dziś UODO).

I właśnie na końcówkę pracy obecnej prezes przypada termin wydania decyzji w sprawie Ministerstwa Finansów. Resortowi grozi 100 tys. zł kary, a jak podkreśliła w programie "Money. To się liczy" Monika Krasińska z UODO, personalnie odpowiedzialna za to jest sama minister, jako administrator danych osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych w oficjalnym przekazie przyznaje, że kontroluje wiele instytucji administracji publicznej i w stosunku do wielu trwają już postępowania sprawdzające. Nie ma jednak wątpliwości, że urzędnicy w przypadku Ministerstwa Finansów czują ciężar gatunkowy. Przyznają to w nieoficjalnych rozmowach.

Resort finansów broni się, że żadnej skargi od podatników nie było. Nie ma sygnałów, że doszło do nieautoryzowanego dostępu do systemu "Twój E-PIT". To weryfikuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.