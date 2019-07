Misiewicz kontra Vega, sprawa w sądzie. Będzie ostro

Misiewicz zdecydował się na pozew, ze względu na pokazywane w sieci fragmenty filmu "Poliytka" przez Patryka Vegę. Widać na nich postać, która zażywa narkotyki, dostaje łapówkę oraz ma romans z przełożonym. Jak to opisano w pozwie: "sceny sugerują romans lub związek homoseksualny pomiędzy postacią, której pierwowzorem jest powód [Bartłomiej Misiewicz - red.], a postacią graną przez aktora Janusza Chabiora, której pierwowzorem jest Antoni Macierewicz".

Prawnicy przypominają, że osobom publicznym przysługuje ochrona prywatności i wizerunku. - Prawo zezwala na korzystanie z wizerunku osób powszechnie znanych, ale tylko w zakresie niezbędnym do opisywania ich działań publicznych. Podobna zasada dotyczy wkraczania w prywatność - tłumaczy w "Rzeczpospolitej" adwokat Krzysztof Czyżewski, wspólnik w Czyżewscy kancelaria adwokacka.

Jak dodaje, nie ma to znaczenia, że w filmie wizerunek Misiewicza nie jest pokazany wprost. Ekspert podkreśla, że nie ma wątpliwości, iż osoba w filmie gra Misiewicza, więc ten jest w filmie rozpoznawalny i identyfikowalny. A to wystarczy, by mógł domagać się ochrony swojego wizerunku.