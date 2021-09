Mocny wzrost kosztów pracy. Ceny w sklepach pójdą w górę?

klasa średnia 45 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Jeszcze trochę ... My (klasa średnia+) wytrzymamy, mamy pieniądze, mamy wiedzę i wykształcenie (w razie czego możemy wyjechać), mamy nieruchomości, mamy oszczędności, nawet wytrzymamy i 15% inflacji. Samego podatku co miesiąc płacę tyle co X średnich wynagrodzeń - sam do końca nie wiem ile bo mam od tego ludzi. Ale wyborcy pis, emeryci, renciści, ludzie na socjalu nie wytrzymają. Naprawdę szkoda mi tych wszystkich ludzi, nawet tak na co dzień, widzę w piekarni co rano kiedy kupuję bułki czy francuskie rogaliki, kompletnie nie zwracam uwagi czy zapłaciłem 30zł, czy 50, bo zarabiam średnio ponad 1k na godzinę więc teoretycznie więcej kosztuje mnie czas w tej kolejce niż same zakupy. Dodatkowo w nosie mam wzrost cen, bo po prostu przerzucam podwyżki na swoich klientów więc dla mnie nic się nie zmienia, ale widzę te babcie i dziadków, młode matki, którzy są zaskoczeni że rachunek za pieczywo jest o 2zl wyższy niż wczoraj i nerwowo przeglądają drobne. Tak po ludzku jest mi ich żal i czasem nawet za kogoś zapłacę - ale to jest cena populizmu i psucia gospodarki przez PiS.