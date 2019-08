gospodarka oprac. Krystian Rosiński 1 godzinę temu

Morawiecki w Szwecji. Chce przenieść do Polski produkcję sprzętu sieci 5G

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek ma odwiedzić Sztokholm, by negocjować warunki przeniesienia do Polski produkcji sprzętu do sieci 5G Ericssona. Polski polityk planuje skorzystać z okazji, jaką wytworzył konflikt USA z Chinami.

