Możliwe dymisje w ważnej spółce. Skutek konfliktu w NBP?

Będą dymisje w spółce Enea?

Według informacji, do jakich dotarło Radio ZET, Rafał Mucha może stracić stanowisko w najbliższych dniach. Do zmian miałoby dojść już w najbliższy wtorek, wtedy właśnie ma się odbyć posiedzenie Rady Nadzorczej spółki. Rozgłośnia dodaje, że oprócz Muchy odwołany miałby być także Lech Żak, wiceprezes zarządu do spraw strategii i rozwoju.