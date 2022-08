Na czym polega analiza wskaźnikowa?

Czym jest analiza wskaźnikowa?

Co należy rozumieć przez pojęcie analizy wskaźnikowej? To jedna z popularnych metod służących określaniu, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dana firma. Stanowi ona element analizy finansowej i jest rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań. Można śmiało powiedzieć, że analiza wskaźnikowa jest rodzajem badania ilościowego , jakie opiera się na współczynnikach przedstawiających relacje określonych wielkości finansowych oraz wzajemnie występujące pomiędzy nimi związki.

Cel analizy wskaźnikowej

Po podjęciu określonych działań analiza wskaźnikowa daje sposobność do tego, by ocenić, czy dane decyzje były właściwe.

Jak przeprowadza się analizę wskaźnikową?

Wskaźniki analizy finansowej

Podział ze względu na dane, które chcemy uzyskać

Ograniczenia analizy wskaźnikowej

Należy podkreślić i uświadomić sobie, że analiza wskaźnikowa jest metodą sprawdzającą kondycję przedsiębiorstwa, ale bazującą na danych z przeszłości. Jest to jej największe ograniczenie. Kolejne dotyczą niedoskonałości wskaźników, jakie wykorzystywane są do analizy. Korzystanie z każdego z nich ma sens wyłącznie, kiedy pasuje on do przyjętej perspektywy oraz celów przeprowadzanych porównań.