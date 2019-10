Nadgodziny nie dla policjantów i pograniczników. Idą do Trybunału Konsytucyjnego

Średni dodatek funkcyjny w policji to 1215 zł, a służbowy - 431 zł, z kolei w Straży Granicznej to kolejno 1290 zł i 545 zł. Zdaniem szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, to wystarczająca rekompensata za ponadnormatywny czas służby, czyli nadgodziny. Do tego mundurowi na kierowniczych lub samodzielnych stanowiskach nie mają też możliwości odbioru wolnego po dłuższej służbie. Jednak, jak wynika z odpowiedzi na dezyderat Komisji do spraw Petycji Sejmu RP, właśnie dlatego wypłaca się im dodatek funkcyjny, który znacznie przewyższa dodatek służbowy.