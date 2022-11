Najnowsza prognoza OECD. Oto jak wzrośnie PKB Polski

marzi1958 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To może zrobić coś ...dobrego i zrealizować obietnice p.Sasina i KAczyńskiego i zlikwidować PREMIE członków zarządów SP?!! Premie te - to 100% comiesięcznej pensji tylko wypłacane jednorazowo pod koniec roku!!!!A są to sumy idące w setkitysięcy złotych na każdego członka zarządu?!! A powdobno rząd PIS-u szuka oszczędności ?!!