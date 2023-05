Największy koszmar polskich prezesów? Deglobalizacja

Zagrożenia dla rozwoju biznesu

Na trzecim miejscu znalazła się kontynuacja/powrót pandemii i związanych z nią utrudnień. Co ciekawe, najmniej groźnym dla polskich prezesów wydają się cyberprzestępczość i cyberterroryzm. To zagrożenie wskazywał co piąty ankietowany, podczas gdy na świecie niemal co trzeci.