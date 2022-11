Nalot służb na seminarium. Wykryto "antyukraińskie materiały"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o wykryciu "znacznej liczby materiałów antyukraińskich" na terenie seminarium w Poczajowie (miasto w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego), które należy do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UCP PM).

Operacja SBU w seminarium

Jak zauważają eksperci OSW w komentarzu, w obawie o własne bezpieczeństwo i utratę majątku część hierarchów może opowiedzieć się za ograniczeniem wspierania Rosji. "Władze Ukrainy od dawna zdawały sobie sprawę z wykorzystywania przez Rosjan struktur cerkiewnych do prowadzenia działalności dezinformacyjnej i wywiadowczej" - czytamy.

"W marcu 2022 r. do ukraińskiego parlamentu wpłynęły projekty dwóch ustaw mających zdelegalizować UCP i pozwolić na konfiskatę jej majątku. Prace nad tymi aktami prawnymi zostały zawieszone, a parlament ma powrócić do nich po zakończeniu wojny. Nie można jednak wykluczyć, że rezultatem operacji SBU mogą być decyzje administracyjne pozwalające na zdelegalizowanie działalności najbardziej prorosyjskich ośrodków cerkiewnych (np. konieczność ponownej rejestracji parafii). Udowodnienie wrogiej działalności UCP może też spowodować odpływ wiernych do autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy (KPU)" - dodają eksperci.