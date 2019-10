Napięcie na linii Chiny-NBA nie spada. Producenci sprzętu sportowego mają wiele do stracenia

Przed kilkoma dniami Daryl Morey, dyrektor generalny Houston Rockets, skrytykował – na Twitterze - rząd chiński za podejście do protestujących w Hong Kongu, a konkretnie dał do zrozumienia, że łamane są tam prawa człowieka.

Jako że jest ważna osobą w świecie sportu, jego słowa zostały odebrane jako stanowisko NBA. Nie chcąc komplikować biznesowych relacji z Chinami, NBA szybko odcięła się od słów dyrektora generalnego, ale to nie zakończyło sprawy, bo tym razem oszukani poczuli się niektórzy fani amerykańskiej koszykówki i politycy. Domagali się od NBA, by opowiedziała się po stronie wolności słowa oraz pokazała, że ważne są dla niej prawa człowieka – informuje serwis TVN24 BiS.

W obliczu możliwej katastrofy wizerunkowej, NBA zrozumiała, że musi wystosować klarowny, zrozumiały komunikat, który wyciszy nastroje. Po kilku dniach przepychanek, wyjaśniła, co następuje: – Po naszym pierwszym oświadczeniu zdaliśmy sobie sprawę, że wiele osób nie wie, za jakimi wartościami NBA stoi. Pozwólcie mi wyjaśnić. Przez ostatnie trzy dekady NBA wypracowało silną relację z kibicami z Chin. […] W tym samym czasie zdaliśmy sobie jednak sprawę, że USA i Chiny mają zupełnie inne systemy polityczne i system wartości. Dla ligi znacznie ważniejsze jest to, co nas motywuje, a nie to, co zapewnia nam zysk – mówi Silver.