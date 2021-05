Narodowy Spis Powszechny. Rachmistrzowie zaczynają dzwonić, uważaj na oszustów

Spis powszechny przez telefon to efekt pandemii koronawirusa. Rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich, czyli odwiedzać respondentów w domach aż do odwołania. "Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję" - przestrzega GUS.

Weryfikacja rachmistrza

Jeśli ktoś spisał się już przez internet, to nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego taki incydent trzeba zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.