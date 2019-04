Nauczyciele spędzą więcej godzin w szkole? Rząd poważnie to rozważa

To oznacza, że rząd może pójść za ciosem i kontynuować prace nad zwiększeniem obowiązkowej liczby godzin spędzanych przez nauczycieli przy tablicy. Jest na to wytłumaczenie.

Obecne pensum nauczycieli to 18 godzin tygodniowo, rząd proponuje zwiększenie go do nawet 24 godzin tygodniowo, co oczywiście wpłynęłoby też na wzrost wynagrodzeń.