Negatywne tendencje w polskim przemyśle. Te dane to dzwonek alarmowy

Eksperci Credit Agricole opublikowali raport, w którym analizują najnowsze dane dotyczące polskiego przemysłu przetwórczego, wskazując na utrzymujące się tendencje recesyjne w tym sektorze . Analitycy zwracają uwagę, że od wybuchu wojny w Ukrainie w polskim przetwórstwie przemysłowym obserwowana jest stagnacja , a w ostatnich miesiącach nawet spadek aktywności. To szczególnie istotne w kontekście danych opublikowanych w poniedziałek. Potwierdzają one, że polski przemysł 26. miesiąc z rzędu nie rośnie.

Polski przemysł w dół

"Zgodnie z danymi GUS po uwzględnieniu wahań sezonowych produkcja w polskim przetwórstwie obniżyła się w okresie grudzień 2023 r. – maj 2024 r. o 2,6 proc ." - piszą eksperci Credit Agricole. Dodają również, że "w czerwcu napłynęły zaskakujące sygnały świadczące o słabnącej aktywności w przetwórstwie strefie euro, w tym w Niemczech, co ma duże znaczenie z punktu widzenia popytu na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce".

Wyniki analizy wskazują, że tylko jedna branża - tytoniowa - charakteryzuje się wzrostem produkcji zarówno w stosunku do poziomu sprzed wojny, jak i w ostatnich miesiącach. Eksperci podkreślają jednak, że "uwzględniając jednak jej niewielki udział w produkcji sprzedanej przetwórstwa, reprezentowany przez powierzchnię kółka na wykresie, było to niewystarczające aby istotnie wpłynąć na tendencje w całym polskim przetwórstwie".

Branża motoryzacyjna kluczowa dla gospodarki

"Wyniki naszej analizy wskazują, że w polskim przetwórstwie nadal mamy do czynienia z silnymi tendencjami recesyjnymi. Choć pojawiają się pewne oznaki ożywienia wspierane przez rosnącą aktywność w krajowym budownictwie i w światowym handlu, to są one nadal słabe" - czytamy w komentarzu banku.