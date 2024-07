Są najnowsze dane z polskiej gospodarki. 26. miesiąc spadku

Obserwator 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

I znowu mamy spadek koniunktury gospodarczej od 1998 r pogorszenie w obszarze produkcji , słabnie popyt na polskie towary przemysłowe. Kryzys w polskim sektorze produkcyjnym ma już poważne konsekwencje dla całej gospodarki ,pytam co robi ten rząd niech wreszcie weźmie się za robotę bo nie nie da się patrzeć na ten brak logiki i nieudolność tego rządu. Nie dają rady nie umieją nie znają się na niczym zachowuja sie jak dzieci we mgle niech poddadza się do dymisji , gospodarka pada a oni bawią się rozliczeniami biorąc za to ogromną kasę żadnych inwestycji to jakiś żart.