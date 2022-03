Nie będzie zegarków dla Putina. Szwajcaria wprowadza sankcje

Szwajcaria przyłączyła się do europejskiego zakazu eksportu luksusowych towarów do Rosji. Embargo obejmuje m.in. szwajcarskie zegarki, które bardzo ceni sobie prezydent Władimir Putin. Jak ocenia szwajcarska branża zegarmistrzowska, w ubiegłych latach do Rosji trafiły zegarki za łączną kwotę przekraczającą 250 mln euro.