Nie dostałeś podwyżki w tym roku? Jeden miesiąc pracowałeś za darmo

Pracownik to nowe określenie parobka lub niewolnika. Niewolnik dostaje tyle, żeby miec co zjeść, gdzie się przespać i jak dojechać do pracy. Jak chce coś więcej musi podpisać cyrograf na pracę do końca swoich dni czyli umowe kredytową. Wolnymi ludźmi są tylko tacy, którzy nie musieli nigdy pracować - spadkobiercy, dobrze ożenieni i inwestorzy ( giełda, kryptowaluty, nieruchomości ). Praca jest najgorszą metodą przechodzenia do kasty ludzi wolnych, bo jest najwyżej opodatkowana i długotrwałym procesem. Praca zostawi Cię z głodową emeryturą, ze zniszczonym zdrowiem w małym domku z niespłaconym kredytem. Nie czekaj - kombinuje ( czyli myśl i działaj ) - dbaj o rodziców i dziadków - spadek, poznaj bogatego partnera/partnerkę życiową, inwestuj ... to dużo pewniejsze i szybsze drogi stania się człowiekiem wolnym. I pamiętaj - duża liczba potomków, to skazanie ich - po podziale spadku po Tobie - na powrót do kasty niewolników. Śpiesz się, życie krótkie jest. Nie marnuj go pracę.