"Nie tylko ja uważałem to za błąd". Joe Biden krytycznie o planie brytyjskiej premier

wti 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Krytyczne o planie UK, może szacowany Pan zaczął by od swojego podwórka i zamiast jeździć i korzyć się przed Saudyjczykami, uruchomił by wszystkie platformy ropy naftowej ktore Trump otworzył, a zacny Pan jednym podpisem zablokował. Tym samym w dużej mierze rozwiązał by obawy przed brakiem ropy naftowej, bo tak na mój gust jak tak długo będziecie udawać że nic się nie da zrobic to ropa będzie po 180$, Chyba że do tego chcecie doprowadzić...