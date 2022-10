Na Wyspach wzbiera fala bankructw. Wszystko przez wzrost kosztów energii

Najwięcej upadłości w budownictwie, produkcji, gastronomii i hotelarstwie

Wzrost kosztów gazu i surowców to z kolei skutki wojny w Ukrainie, pogłębiającego się kryzysu energetycznego i przede wszystkim wzrostu inflacji. Przedsiębiorstwa są więc zmuszone do podnoszenia cen, aby utrzymać swoje marże, niestety klienci nie są w stanie zaakceptować wyższych cen, co odbija się już na kondycji przedsiębiorstw.