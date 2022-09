Brytyjczycy mają coraz większy problem. "To niedorzeczne"

Agencja Bloomberg przekazała, powołując się na anonimowe źródła, że przedstawiciele Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych są zaniepokojeni zmiennością na rynkach finansowych i pracują za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby wywrzeć presję na rząd Liz Truss, by cofnął radykalne obniżki podatków .

Były gubernator Banku Anglii Mark Carney oskarżył rząd nowej premier o "podcinanie zaufania" do narodowych instytucji gospodarczych. Potwierdzają to analitycy, którzy wskazują, że na rynkach panuje brak zaufania do brytyjskiego rządu.