Niebezpieczny i uszkodzony. Statek z wybuchowym ładunkiem utknął na morzu

Wyzwania związane z niebezpiecznym ładunkiem

Brytyjska straż przybrzeżna zapewnia, że statek Ruby jest zdolny do żeglugi i posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Jednak mimo to jednostka pozostaje zakotwiczona od września, a jej załoga, składająca się głównie z obywateli Syrii , nadal przebywa na pokładzie. Zarząd statku z siedzibą w Dubaju wyraził nadzieję na rozładowanie ładunku w brytyjskim porcie, co umożliwiłoby przeprowadzenie niezbędnych napraw w suchym doku.

Eric Slominski, ekspert w dziedzinie transportu towarów niebezpiecznych, podkreśla, że sytuacja jest możliwa do opanowania. Zwraca uwagę, że ładunek Ruby był przeznaczony do produkcji nawozów, w przeciwieństwie do azotanu amonu w Bejrucie, który miał być wykorzystany do wytwarzania materiałów wybuchowych. Nicolas Tanic z francuskiej organizacji zajmującej się zanieczyszczeniami morskimi Cedre dodaje: "to nie jest produkt, z którym można się bawić, ale nie jest on wybuchowy. To środek podtrzymujący spalanie w pożarach".