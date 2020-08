Wybuch w Bejrucie. Powstał ogromny krater. Wstrząsające zdjęcia

Do eksplozji doszło we wtorek 4 sierpnia ok. godz. 17 czasu polskiego. Prezydent Libanu Michel Aoun przyznał, że do tragedii doprowadziło 2750 ton azotanu amonu (używanego m.in. do produkcji bomb czy nawozów). Polityk powiedział, że sposób składowania i zabezpieczenia chemikaliów był "nieakceptowalny".