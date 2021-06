Niedziela coraz bardziej handlowa. Kościół i związki protestują

Jak podsumowuje to "Gazeta Wyborcza" to już jest nie zakaz handlu w niedzielę, ale "co najwyżej zakazik". Otwarte w niedzielę Żabki mogły być wentylem bezpieczeństwa służącym do łatwiejszej akceptacji zakazu przez społeczeństwo, ale teraz to już potężny wyłom.