Niektóre sklepy skracają godziny otwarcia. "Solidarność" apeluje w tej sprawie do POHiD

Część sieci handlowych zdecydowała się na skrócenie godzin otwarcia sklepu. Jedni mówią o oszczędności na rachunkach za prąd, inni przekonują, że późnym wieczorem mało kto zagląda do sklepu. Swoją szansę w zmianie polityki firm zwietrzyła "Solidarność". Związkowcy wystosowali pismo do organizacji zrzeszającej sieci handlowe, by te powszechnie skróciły godziny pracy w ramach porozumienia branżowego.