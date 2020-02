Niemcy: Co szósty uczestnik kursu integracyjnego jest analfabetą

Jednocześnie Sommer podziwia bardzo wysoki poziom motywacji uchodźców do nauki. 13 procent osób, które przyjechały do Niemiec jako analfabeci, nauczyło się języka niemieckiego na poziomie B1 (samodzielne stosowanie języka), co odpowiada sześciu latom nauki języka obcego w szkole. 40 procent pokonuje nieco niższą, ale też wymagającą poprzeczkę – poziom A2 (znajomość języka na poziomie podstawowym). „To wielkie osiągnięcie”, podsumował szef BAMF.