Berlin wspiera najemców. Wprowadza mechanizm czynszu maksymalnego

O zamrożeniu czynszów do 2022 deputowani do berlińskiego parlamentu (stolica jest miastem na prawach powiatu) zadecydowali w czwartek - informuje PAP. Obecnie najwyższa stawka za wynajem wynosi 9,80 euro za m kw. (bez kosztów eksploatacji). Jeżeli mieszkanie jest w pełni umeblowane, a sprzęt spełnia określone w ustawie warunki, to właściciel może podnieść cenę o jedno euro.