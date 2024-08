Niemcy ograniczają pomoc Ukrainie. "To koniec. Kasa jest pusta"

Ograniczenia już obowiązują

Deputowany SPD Andreas Schwarz zwraca uwagę, że ograniczenie pomocy Niemiec stawia Ukrainę w trudnej sytuacji. Prezydent Rosji Władimir Putin może odebrać to jako sygnał wycofania niemieckiego wsparcia, co może skomplikować dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu. "Jeżeli Ukraina przegra wojnę, to z kraju może wyjechać nawet 15 milionów uchodźców. Ile z nich przyjedzie do Niemiec?" – pyta Schwarz.