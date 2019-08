Nieudana szarża LOT-u na Wegrzech. Polski przewoźnik likwiduje połączenie do Chicago

LOT miał stać się "narodową węgierską linią", ale po roku od dnia inauguracji lotów z Budapesztu polski przewoźnik musi przyznać, że się przeliczył. LOT rezygnuje nagle z lotów Budapeszt - Chicago i mocno ogranicza częstotliwość do Nowego Jorku. Powód? Samoloty latają w połowie puste, w najgorszych miesiącach wypełnienie pokładu sięga ledwie... 24 proc. A co za tym idzie, ekspansja nad Dunajem zamiast nakręcać zyski, przynosi straty – informuje " Gazeta Wyborcza ".

W 2017 r. polski przewoźnik uznał, że skoro Węgrzy nie mają aktualnie swojej linii lotniczej, to można tę lukę wykorzystać. Nie bez znaczenia były też pobudki polityczne – loty z Budapesztu miały służyć wzmacnianiu polsko-węgierskiej współpracy. Pasażerowie nie byli jednak zainteresowani rejsami.

W okresie od października 2018 do marca br. przewoźnik osiągnął na trasie do Chicago średnio 45 proc. zapełnienia pokładu (najgorzej w listopadzie - 35 proc. i lutym - 24,8 proc.). Rejsy do Nowego Jorku radziły sobie lepiej, ale wyniki też nie okazały się rewelacyjne (między 43 a 61 proc.) – wynika z danych portu lotniczego Budapeszt-Ferihegy.