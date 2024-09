"NIK będzie to krytykować". Ekspert ostrzega przed działaniami rządu

Przedstawiony przez rząd projekt budżetu na rok 2025 budzi kontrowersje. Eksperci krytykują brak przejrzystości i wskazują na problemy z interpretacją rzeczywistego deficytu. Według specjalistów nowy budżet nie spełnia konstytucyjnej zasady jedności zarządzania finansami publicznymi. Deficyt ma bowiem wynieść 289 mld zł, ale ta kwota nie obejmuje m.in. ok. 100 mld obligacji, które ma wyemitować Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Nie ma żadnego przywrócenia jedności zarządzania finansami"

Czy rząd zrobił wszystko, by przedstawić finanse publiczne państwa w należyty sposób? - Artykuł 219 Konstytucji mówi jasno, że jedność zarządzania finansami publicznymi oznacza, że wszystko jest w ustawie budżetowej, a nie w uzasadnieniu. Koniec i kropka. Nie ma żadnego przywrócenia jedności zarządzania finansami publicznymi, bo wydatki funduszy w BGK nie są objęte ustawą budżetową, nie są kontrolowane przez parlament - mówił.

- Dalej rząd emituje nowe, droższe zadłużenie w BGK. W pewnym zakresie rząd odważył się podać wielki deficyt, dodając do tego spłatę starego długu Morawieckiego. Morawiecki miał równoległy budżet i generował ukryty deficyty budżetu państwa w BGK. Jednak to, co pokazał rząd, to nie jest prawdziwy deficyt, prawdziwy deficyt powinien uwzględniać bieżące wydatki w BGK, założone przez obecny rząd, a nie częściową spłatę starych deficytów Morawieckiego. - mówi w rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek, twórca i prezes Instytutu Finansów Publicznych. - Zresztą mój instytut, razem z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów, publikowaliśmy od kilku lat tak zwany prawdziwy budżet i pokazywaliśmy, jaki jest prawdziwy prawdziwy, ten Morawieckiego. Zrobimy to wkrótce dla budżetu na 2025 - dodaje.

Ekspert zwraca uwagę na problem z interpretacją danych przedstawionych przez rząd. - Rząd dodał do obecnego deficytu spłatę sześćdziesięciu kilku miliardów z ukrytego deficytu Morawieckiego. Wprowadził jeszcze większy chaos. Uczynili miernik deficytu kompletnie nieporównywalnym. Mamy poplątanie z pomieszaniem. - ocenia.

Dudek zwrócił też uwagę na fakt, że informacje o deficycie są rozsiane. - Plusem - trzeba to oddać – jest, że w uzasadnieniu znalazł się rozdział pokazujący plany finansowe tych funduszy. To jest plus. Tamten rząd tego nie robił. Ale to nie jest żadna przejrzystość. Rząd pokazał rozdrobnione dane dla funduszy w BGK, pokazał ich wydatki, ale nawet ich nie zsumował. Nie pokazał jaki jest deficyt tych funduszy. Co z tego, że pokazał te daner, jeżeli nie ujął tego w deficycie budżetu państwa. Dlaczego nie policzył dobrego deficytu? Pan tego nie wie, ja nie wiem. Nikt nie wie.To nie jest przejrzystość, to jest chaos. - pyta retorycznie ekspert.

"Stare deficyty Morawieckiego dodane do bieżącego deficytu"

Nasz rozmówca krytycznie ocenia też sposób prezentacji danych budżetowych przez obecny rząd. - Wszyscy się zastanawiają, dziennikarze wydzwaniają, pytają, co trzeba odjąć. Czyli rząd podał deficyt w wysokości 289 mld zł. Po czym odjął od tego deficytu 100 miliardów. Czyli podał zły deficyt ludziom, żeby to skorygować i porównać z nieprawdziwym, złym i zaniżonym deficytem Morawieckiego. Żyjemy w jakimś matriksie. Plusem jest tylko to, że zaczęto publikować dane. Że przynajmniej wiemy, o ile jest omijana konstytucja - dodaje

Wciąż jednak naciąganym faktem jest to, co powiedział, i z tym się kompletnie nie zgadzam, pan Domański. Minister finansów zapewnił, że rząd przywraca jedność zarządzania finansami publicznymi. To jest bardzo poważny termin. Pochodzi z artykułu 219 Konstytucji. Tyle że rząd niczego w tym zakresie nie przywraca, bo dodał jedynie spłatę części starego długu Morawieckiego. Zresztą niepoprawnie ekonomicznie, bo tak się nie powinno tego robić. Mamy po prostu pomieszanie z poplątaniem. Mamy w praktyce jakieś stare deficyty dodane do bieżącego deficytu - ocenił dr Dudek.

Rozmówca money.pl zwraca też uwagę na trudności w interpretacji rzeczywistego stanu finansów publicznych. - A z drugiej strony bieżące zarządzanie budżetem, to jest właśnie zarządzanie wydatkami w tych funduszach. A te wydatki, które oni generują w tym nowym budżecie, nie są pokazane parlamentowi formalnie w ustawie budżetowej. Są w uzasadnieniu, ale uzasadnienie to nie jest ustawa budżetowa. A art. 219 mówi, że należy to zaprezentować w formie ustawy budżetowej, a nie 21 plików PDF, w uzasadnieniu, w jakiejś innej metodologii. Przecież tam nie ma deficytu. Pan jest w stanie to posumować i sobie policzyć deficyt? To jest ta przejrzystość?

Problemy z interpretacją danych budżetowych

Ekspert krytykuje również sposób komunikacji Ministerstwa Finansów. - Niczego nie przywrócił. To, o co walczył Instytut, jest wciąż aktualne. Rząd myli jawność z przejrzystością. Bo jawność to jest rzeczywiście pokazanie wszystkiego. I tutaj rząd idzie w dobrym kierunku, pokazuje. Ale pokazanie dziesiątek tablic w załącznikach to jest w zasadzie powiedzenie: policzcie sobie sami.

Dr Dudek podkreśla, że brak przejrzystości w finansach publicznych ma poważne konsekwencje dla demokracji. - Nie przywrócimy praworządności w Polsce, jeżeli nie przywrócimy też praworządności w finansach publicznych. Naprawę finansów publicznych trzeba zacząć od fundamentów, czyli zgodności z art. 219 Konstytucji. Na słabych fundamentach niczego się nie zbuduje. Obecny rząd nie naprawia tego w swoim pierwszym projekcie budżetu. Jest to trudne po dewastacji systemu przez poprzedników, ale możliwe. Zresztą dużo można naprawić bez zmian ustawowych wymagających podpisu prezydenta. Jednak niepokoi mnie, że rząd nawet w tym zakresie nie podaje nam żadnego planu. Nie przedstawia jednoznacznego stanowiska w zakresie funduszy przy BGK. Mamy takie trochę "lawirowanie" po temacie.

Ekspert: Deficyt źle liczony od 2020 roku

Ekspert zwraca uwagę na problem z odpowiedzialnością polityczną za stan finansów publicznych. - Żeby dobrze to zrobić, to trzeba by było policzyć prawdziwy deficyt Morawieckiego – od roku 2020, przez 2021, 2022, 2023 i nawet w 2024. Policzyć prawdziwy deficyt na rok 2025 i to porównać. To zadaniem rządu jest pokazywanie porównywalnego deficytu budżetu państwa - wskazał dr Dudek.

To liczenie nie powinno być zadaniem instytutów. Rząd pokazał kilka deficytów, jedne media policzyli sobie taki deficyt, mój instytut inny. W efekcie będziemy mieli nawet nie dwa, a 15 deficytów krążących po mediach. A można to było zrobić dużo lepiej - stwierdził.

Dr Dudek apeluje o wprowadzenie kompleksowych zmian w systemie zarządzania finansami publicznymi. - Rząd pokazuje, o ile omijamy, ile się omija konstytucja. Ale wciąż jest omijana i efekt jest taki sam, jak akceptacja neo sędziów. Politykom jest po prostu wygodniej w taki sposób pokazywać finanse publiczne.

Ekspert: Politykom jest wygodnie ukrywać deficyt

W mętnej wodzie łatwiej uprawiać politykę i łatwiej sprzedaje slogan. Ale i łatwiej wydaje się publiczne piniądze. No bo te fundusze jak BGK dają elastyczność luźniejszego zarządzania finansami publicznymi. Nie stosuje się w nich restrykcyjnych procedur zapisanych w ustawie o finansach publicznych, nie trzeba konsultować z Sejmem zmian w planach finansowych..

- Prawdziwy deficyt budżetu państwa, liczony zgodnie z prawidłową metodologią, wynosi ponad 300 miliardów złotych. Ale oczywiście nie powinno się go porównywać do 184 mld zł w 2024, - tamten deficyt też nie był prawdziwy, wynosił 200-kilkadziesiąt miliardów złotych. Wkrótce pokażemy dokładnie jak powinien wyglądać budżet państwa zgodny z art. 219 Konstytucji, ile wynosi prawdziwy deficyt budżetu państwa w 2025 i latach poprzednich.

- Rząd może się też bronić tym, że nie miał czasu. Moim zdaniem miał. W naszym instytucie opisaliśmy już w grudniu ub.r. w szczegółowych rekomendacjach, jak krok po kroku należy naprawić system finansów państwa. Nasz raport zatytułowaliśmy "Stabilny i przejrzysty budżet pod kontrolą obywateli". Niestety mamy niewielkie zmiany w dobrym kierunku. Mimo tego, uważam, że obecny budżet ani nie jest stabilny, ani przejrzysty i nadal nie jest pod kontrolą obywateli w rozumieniu art. 219 Konstytucji - podsumował.

Robert Kędzierski, dziennikarz money.pl

