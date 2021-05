Nord Stream 2. Amerykanie zaskakują Putina i nakładają sankcje na rosyjskie statki

Horyzont 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Były sankcje na Jugoli, a podczas misji ONZ żołnierzy polskich na wyspie chorwackiej lądowały samoloty z bronią z Polski, i potem miejscowi z polską bronią biegali. Mógłbym mnożyć przykłady obłudy... i zakłamania. I pamiętajcie Kaczyński z zMOrawieckim namawiają do tzw. szczepień!!! Oszczędzę Wam szczegółów z naszego podwórka, bo i tak szkoda rzucać to info WP, która już swoją dolę za głoszenie pandemii od Mateuszka wzięła. Za informacje ważne płaci się. Prawdy Polacy szukajcie i walczcie o nią!!! Dziś postawiono Was w najbardziej zmatrixowanym systemie KŁAMSTWA jakiego świat jeszcze nie widział. To satanizm w najgorszym wydaniu i skutkuje zgonami...