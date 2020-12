Nord Stream 2. Wznowiono prace. USA groża sankcjami dla firm biorących udział w projekcie

Apis 26 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No niestety zawsze Niemcy dogadywali się ponad naszymi głowami z Rosją,, może czas najwyższy nauczyć się czegoś od nich i robić swoje interesy ze wszystkimi, a nie z każdym być na wojennej ścieżce... Niemcy be Rosja be Unia be, Tylko Ameryka która ma nas gdzieś cacy...