Nord Stream 2 ukończony już w 94 procentach. Budowa może się zakończyć za 3 miesiące. Na nic protesty

A co z rosyjska końcówką? Tam również prace powoli zbliżają się do ukończenia, przed budowniczymi jedynie odcinek na rosyjskim lądzie. Na horyzoncie widać już wyraźnie koniec prac.

Postęp prac został zatrzymany w 2019 r. Amerykańskie sankcje zagroziły wtedy firmom zaangażowanym w projekt. Za tą sprawą z inwestycji wycofała się szwajcarska firma Allseas wraz ze swymi dwoma statkami do układania rur na dnie morskim. Rosjanie mają dokończyć prace własnymi siłami.

Jak już pisaliśmy w money.pl , Mateusz Morawiecki był kolejnym politykiem, który budowę gazociągu Nord Stream 2 zestawił z suwerennością Białorusi. Premier podkreślił, że jeżeli Niemcy nie zdecydują się na kontynuację inwestycji, to będzie sygnał dla Rosji, że Europa pozostanie solidarna z białoruskimi obywatelami.

- Do naszego wspólnego interesu należy to, aby przerwać Nord Stream 2 i to będzie na pewno zauważone w Rosji i będzie wzięte bardzo poważnie jako sygnał, że nie pozwolimy na takie działania wobec Białorusi, które niszczą jej suwerenność – powiedział Morawiecki.