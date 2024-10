Notariusze bili na alarm, rząd reaguje. Będzie poprawka do ustawy powodziowej

Rząd poprawia ustawę powodziową

W środę ministerstwo poinformowało nas, że "na prośbę Krajowej Rady Notarialnej przygotowało propozycję zmian do aktualnej nowelizacji ustawy z 1 października 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw".

Współpraca międzyresortowa

Jak podaje ministerstwo, "propozycje zmian zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , w celu włączenia do procedowanego aktualnie projektu nowelizacji ustawy".

Harmonogram prac

"Informacja przyszła bardzo późno"

Ustawa, która weszła w życie w sobotę 5 października , odwoływała się do rozporządzenia, którego nie udostępniono od razu, a dopiero jakiś czas później. Z tego powodu niektórzy notariusze przeprowadzili umowy sprzedaży nieruchomości bez uwzględnienia zmienionych przepisów.

Wystąpienie do władz lokalnych z zapytaniem o pierwokup jest tymczasem w myśl specustawy powodziowej obowiązkowe. Dopiero po uzyskaniu deklaracji, czy gmina jest zainteresowana nieruchomością - co może trwać do 30 dni - można zawrzeć "pełnoprawną" umowę.