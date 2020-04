Nowe badanie. Wydatki na te produkty wzrosły po wybuchu epidemii

Zakupy przejściowo wzrosły w drugim tygodniu marca, co było związane z robieniem zapasów, a następnie znacząco spadły w trzecim tygodniu marca. Spadek ten wynosił 20 proc. w porównaniu z lutym. Taki stan rzeczy utrzymywał się przez kolejne dwa tygodnie, aż do przedświątecznego tygodnia, kiedy to Polacy znów ruszyli do sklepów. Odnotowano wtedy podobne obroty jak w lutym. W tygodniu po świętach wydatki ponownie spadły i były o 28 proc. niższe niż w lutym.