Nowe dotacje dla rolników na inwestycje nawadniające. Nawet do 100 tys. zł

O zapomogę może zgłosić się każdy, kto posiada gospodarstwo o wielkości co najmniej 1 ha (ale nie więcej, niż 300 ha). Jeden wnioskodawca otrzyma do 100 tys. złotych.

Co ważne, ARiMR zwróci maksymalnie połowę tego, co rolnik sam zainwestował w nową inwestycję. Wyjątkiem jest "młody rolnik", któremu Agencja zrefunduje 60 proc. kosztów. Minimalny poziom kosztów inwestycji musi przekroczyć 15 tys. złotych.

Z programu będzie można sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników, maszyny i urządzenia do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody. O zapomogę może ubiegać się również każdy, kto planuje zakupić instalację nawadniającą i systemy do sterowania nawadnianiem.

Agencja stawia jednak warunki – przy ubieganiu się o dotację trzeba zagwarantować, że oszczędność wody istniejącej instalacji jest na poziomie co najmniej 10 proc. A jeśli chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie na ulepszenie istniejących już instalacji, to naszym obowiązkiem będzie wykazać, że nie są one szkodliwe dla środowiska. Każda z instalacji musi posiadać też urządzenie do pomiaru zużycia wody.