Nowe programy wsparcia dla firm. BGK zdradza szczegóły dopłat do oprocentowania kredytów

Oprócz znanych już przedsiębiorcom gwarancji de minimis, pożyczek unijnych, kredytów na innowacje technologiczne czy tzw. gwarancji Biznesmax będą mogli oni liczyć wkrótce także na dopłaty do oprocentowania kredytów. Co ważne, skorzystać z tego będą mogły zarówno małe, średnie jak i duże firmy. Dotychczasowe narzędzia największych podmiotów nie dotyczyły.

Trzecią nowością jest Fundusz Gwarancji Płynnościowych. BGK udziela gwarancji do nowych lub odnawianych kredytów dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii. Pomoc z programu polega m.in. na zabezpieczeniu kwoty kredytu do 80 proc., przy kwocie gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł i ustanowieniu długiego okresu gwarancji - do 27 miesięcy.