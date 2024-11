Nowe zasady kolędy. Teraz trzeba się postarać

Przecież ,dostają od nas społeczeństw ,kasę ,szmal i hajc z naszych podatków co rok i jest to olbrzymie pieniądz ,to ,czego jeszcze szukają ,po 1990 roku ,po podpisaniu Konkordatu dostali tyle apanaży ,w tym i ziemie ,to wiecznie im mało ,jak Bóg ,przykazał ,mają żyć skronie ,a nie w przepychu i rozpuście i służą dwóm , bożką , mamonie i złotemu cielcowi .A ,co do kolędy ,to we Włoszech ,kto chce ,to zaprasza ,księdza i nic i nikt ,się w to nie wtrąca , czy ,jest za czy przeciw ,wieże ,ale u nas na tym Podolu ,jakim jest Polska ,to zawsze była ciemnota ,zabobon i lęk przed ,jakimiś wyimaginowanymi ,hecami .?!