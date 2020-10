Nowy rekord zakażeń, lepiej nie będzie. "Eskalacja pandemii"

Padł nowy rekord dziennych zakażeń - to 1967 przypadków. Minister zdrowia zapowiada, że ta liczba w najbliższych dwóch tygodniach będzie utrzymywała się na poziomie 1,5-2 tys. zakażeń dziennie, a nawet będzie przekraczać poziom 2 tys.

- Ta dynamika zmienia nasze podejście, eskalacja pandemii wymaga podjęcia działań. To powiększenie bazy łóżkowej do leczenia covidowego, nowy schemat prowadzenia pacjenta, wymaga to również zjednoczonego działania całego środowiska medycznego - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.