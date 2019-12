Obligacje zero procent. Eksperci komentują pomysł rządu

Przypomnijmy, że w środę informowaliśmy w money.pl o tym, że rząd chce wprowadzić na rynek nieoprocentowane obligacje . Po co? Ano po to, żeby Polacy zamiast w skarpecie, trzymali pieniądze w formie obligacji.

Zapytaliśmy ekspertów, czy taka forma ich zdaniem mogłaby zainteresować Polaków. I co musiałoby zaoferować państwo, żeby zachęcić do wykupu obligacji.

Główny ekonomista PKO BP dostrzega jednak inny pozytyw takiego pomysłu. - Zwiększanie zainteresowania osób fizycznych takimi instrumentami skarbowymi to dobry objaw. Na koniec wpłynie to na większą stabilność makroekonomiczną - powiedział Bujak.

Zdaniem Turka, gdyby na nagrody przeznaczono 2 proc. zebranej od obywateli kwoty, to co roku można by było losować 10 nagród w wysokości miliona złotych, 50 nagród 100 tys. zł, 250 nagród 10 tys. zł i 1250 nagród o wysokości 1 tys. zł.

W efekcie na jakąkolwiek nagrodę mógłby liczyć posiadacz jednej obligacji na 142, a prawdopodobieństwo zgarnięcia pierwszej nagrody wynosiłoby 1 do miliona. Warto dla porównania przypomnieć, że prawdopodobieństwo trafienia "trójki" w lotto to 1 do 57, ale "szóstki" już tylko 1 do prawie 14 milionów.