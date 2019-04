Obwodnica Suwałk gotowa do otwarcia. Będzie częścią szlaku Via Baltica

Nowa droga ma wyprowadzić ruch ciężarówek z centrum miasta. Kontrakt na budowę podpisano we wrześniu 2015 roku. Inwestycja kosztowała 299,45 mln zł brutto.

Droga S61 jest częścią międzynarodowego szlaku szlaku Via Baltica. Na węźle Suwałki Południe połączy się z obwodnicą Augustowa, która została oddana do użytku 7 listopada 2014 r.

Via Baltika to część międzynarodowej drogi E67, biegnącej przez Polskę Litwę, Łotwę i Estonię. Jest to najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy Europą Zachodnią a krajami bałtyckimi.