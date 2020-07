Od października wzrosną rachunki za prąd. Opłata mocowa wchodzi w życie

Na razie nie wiadomo o ile dokładnie wzrosną rachunki za prąd. Czas na ustalenie i publikację stawek Urząd Regulacji Energetyki ma do 30 września.

Nowa danina będzie doliczana do opłaty dystrybucyjnej, która jest częścią każdego rachunku za energię.

Opłata mocowa. Ile zapłacimy?

Według szacunków , gospodarstwa domowe będą płacić około 120 - 130 złotych rocznie. To oznacza wzrost rachunku o około 10 złotych.

Przyjmując, że przeciętny rachunek, jaki płaci polska rodzina to 100 - 150 złotych, opłata mocowa będzie stanowić ok. 10 proc.

Na co idą pieniądze z daniny

Ustawę o rynku mocy , wprowadzającą nową opłatę, uchwalono pod koniec roku 2017. Według swoich założeń, wprowadzenie rynku mocy miało zapobiec niedoborom mocy wytwórczych. Rząd chciał stworzyć ekonomiczne zachęty do budowy nowych bloków energetycznych i modernizacji tych, które już istnieją.

Z czego składa się rachunek za prąd

Rachunek za prąd nie jest tak prosty jak na przykład rachunek za telefon, bo jest on ściśle opisany przez prawo energetyczne. Wszystko dlatego, że rynek energii w Polsce jest regulowany i o cenie, jaką płacimy, w dużej mierze decyduje Urząd Regulacji Energetyki.

Sam rachunek zasadniczo składa się z dwóch części: opłaty za tzw. obrót, czyli rzeczywiste zużycie energii, oraz opłaty za dystrybucję, czyli za to, że ktoś ten prąd dostarcza do domu.

Opłata za obrót jest oczywiście zmienna. Im więcej kilowatów zużyjemy, tym więcej zapłacimy. Jednocześnie składa się z trzech podopłat. Pierwsza to opłata za energię czynną, czyli dokładnie za to, ile zużyliśmy prądu. Jak w telefonie wydzwaniamy minuty, tak tu zużywamy kilowatogodziny (kWh). Ich koszt różni się w zależności od dostawcy i rodzaju wybranej przez nas taryfy.

Druga część opłaty za obrót to składnik jakościowy obliczony także od zużytego prądu. Płacimy tutaj za to, że energetycy z Polskich Sieci Energetycznych dbają o równowagę w systemie.

Wiadomo, że zużycie prądu nie jest stałe: rośnie w trakcie dnia, spada w nocy. Duże wahania następują nawet w trakcie spotkań piłkarskich czy popularnych seriali - zazwyczaj w mieszkaniu włączony jest wtedy tylko telewizor, ale w przerwie reklamowej wychodzimy do toalety, włączamy w niej światło czy idziemy zagotować wodę w elektrycznym czajniku. Pobór mocy gwałtownie wtedy rośnie, a elektrownie nie mogą aż tak szybko zmniejszać i zwiększać produkcji. Energetycy muszą więc dbać, by prądu wtedy nie zabrakło i za to trzeba im zapłacić