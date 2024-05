Chińczycy pompują miliardy dolarów. Dwa takie kraje w Europie

Zobacz także: ABW i AW bogatsze o 100 mln. Gość programu "Newsroom" apeluje do premiera

Chiny inwestują na potęgę w dwóch krajach Europy

Dr Dominik Kopiński w swoim artykule podkreśla, że w ujęciu względnym Węgry i Serbia plasują się na czele europejskiej stawki. Wartość wszystkich chińskich inwestycji w stosunku do PKB za 2022 r. wyniosła 8 proc. na Węgrzech oraz aż 17 proc. w Serbii, zaś w przeliczeniu na osobę – 1537 dol. dla Węgier i 1577 dol. dla Serbii.

Jak podkreśla, napływ deklarowanych inwestycji chińskich w obu krajach wyraźnie przyspieszył w 2018 r. W okresie od stycznia 2018 r. do marca 2024 r. z Chin pochodził niemal co trzeci dolar (Węgry – 29 proc., Serbia 31 proc.).

Orban przyciąga Chiny

PIE podkreśla, że skala inwestycji w ostatnich latach jest bezprecedensowa. Połowę wszystkich chińskich bezpośrednich inwestycji na Węgrzech (7,48 mld dol.) pochłonęły: budowa gigafabryki baterii koło Debreczyna przez firmę CATL, 1,5 mld dol. warta jest inwestycja Huayou Cobalt (materiał katodowy do baterii), a 1,1 mld dol. inwestycja Eve Energy (baterie).

Chińskie inwestycje w Polsce? Są dane

Podobnie w Serbii, dwie ogłoszone w 2023 r. inwestycje firmy Zijin Mining Group – w rozbudowę kopalni miedzi i OZE – podwoiły średnią wartość projektów z kapitałem chińskim z 88 mln dol. do 197,1 mln dol. - wylicza dr Dominik Kopiński.

W odpowiedzi na zapytanie money.pl ekspert precyzuje, że w Polsce chińskie bezpośrednie inwestycje typu greenfield (bo taka jest dokładnie pełna nazwa omawianych projektów) w ujęciu skumulowanym za cały okres 2003-2024 (marzec) wynoszą 2,64 mld dol. (łącznie 86 projektów). "Oznacza to, że w stosunku do PKB Polski za rok 2022 jest to zaledwie 0,38 proc., a w przeliczeniu na mieszkańca 70 dol." - pisze ekspert PIE.