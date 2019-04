Oferty pracy. W urzędach na jedną przypada nawet kilkudziesięciu bezrobotnych

Ekonomiści, komentując dane z rynku pracy, sugerują, że w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszej poprawy statystyk . Zastrzegają jednak, że tempo poprawy będzie wolniejsze niż w ubiegłym roku. Spowolnienie ma wynikać przede wszystkim z tego, że bezrobocie w Polsce jest już bliskie bezrobociu naturalnemu. W uproszczeniu oznacza to, że nie pracują głównie ci, co nie chcą podjąć się jakiegokolwiek zajęcia.

Średnio w kraju na jedną ofertę pracy na koniec 2018 roku przypadało 15 bezrobotnych. Interpretując dane GUS, warto jednak pamiętać, że nie wszyscy zarejestrowani bezrobotni aktywnie poszukują pracy. Tym samym konkurencja nie musi być taka duża. Wielu z nich widnieje w rejestrze tylko po to, by otrzymać zasiłek i mieć ubezpieczenie zdrowotne .

W całym 2018 roku blisko co trzecia oferta była niewykorzystana przez dłużej niż jeden miesiąc od złożenia w urzędzie. W sumie przez dwanaście miesięcy było 1 mln 548,9 tys. ofert zatrudnienia. W porównaniu do 2017 roku było ich o 8,6 proc. mniej. Prawie co dziesiąta była z sektora publicznego. Około 5 proc. było adresowanych do osób niepełnosprawnych. Niecały 1 proc. dotyczył staży.