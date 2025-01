Ograniczenie 800 plus dla Ukraińców? Zapytali Polaków o zdanie

Zapytali Polaków co sądzą o zmianie w 800 plus

Kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

Propozycja "pilnie rozpatrzona przez rząd"

Pytany o to przez dziennikarzy w Sejmie, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jemu osobiście podoba się ten pomysł, a jeśli rząd przyjmie taką ustawę i trafi ona do Sejmu, to PSL zagłosuje "za" .

Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, by świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce. Wyjaśnił, że propozycja PiS to: "Mówimy sprawdzam" wobec zapowiedzi Trzaskowskiego. Według niego, pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna.