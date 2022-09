Omijanie zakazu handlu będzie przestępstwem? Sieci pod lupą prokuratury

Money.pl dotarł do pisma, które przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda wysłał do ministra sprawiedliwości. O sprawie szerzej pisaliśmy TUTAJ . Szef związku zwrócił się do Zbigniewa Ziobry o przeprowadzenie czynności sprawdzających lub o wszczęcie postępowań karnych względem osób, które w "uporczywy oraz złośliwy sposób powierzają pracownikom czynności związane z handlem w niedziele i święta". Związek chce, aby łamanie zakazu nie było jak dotychczas wykroczeniem, tylko przestępstwem.

Sklepy wykorzystują przepisy

Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele sklepy szybko wykorzystały luki w przepisach i masowo przekształcały się w punkty pocztowe, co doprowadziło do tego, że przepisy stały się fikcją. Uszczelniono więc ustawę, co miało zagwarantować, że duże markety i dyskonty przestaną być otwierane w niedziele. To pomogło, ale tylko na chwilę, bo znalazła się kolejna furtka.