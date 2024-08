Państwowy gigant ma problem. Tyle musi płacić na kosztowny pomysł PiS

Orlen w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące finansowania przez koncern Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) zwrócił uwagę, że jako jeden z założycieli fundacji zobligowany został do płatności jednorazowej w ramach tzw. funduszu założycielskiego w wysokości 7 mln zł oraz do wniesienia "określonych środków", płatnych w dziesięciu kolejnych terminach rocznych. "Jest to zgodne ze zobowiązaniem do dokonywania płatności, określonym w akcie notarialnym z dnia 16 listopada 2016 r., w sprawie ustanowienia Polskiej Fundacji Narodowej (tzw. akt fundacyjny)" - zaznaczyło biuro prasowe Orlenu. Spółka wskazała, że akt notarialny zobowiązuje ją do dokonywania płatności na rzecz PFN do 2026 r.