Orlen procesuje się z Gazpromem w arbitrażu. Domaga się odsetek od 1,5 mld dolarów

Gazprom informuje o sprawie, Orlen milczy

Informacji tej jednak próżno szukać w sprawozdaniu finansowym Orlenu za ostatni kwartał 2022 r., choć już wtedy paliwowy gigant przejął kontrolę nad majątkiem PGNiG. Koncern nie chciał też potwierdzić tych doniesień, gdy zapytali go o to dziennikarze portalu Wyborcza.biz.

O co chodzi w sporze Orlenu i Gazpromu?

Aby zrozumieć, o co chodzi w całej tej sprawie, musimy cofnąć się o kilka lat. Dokładnie do 2015 r., bo właśnie wtedy spór między Gazpromem a PGNiG trafił do arbitrażu. Poszło o cenę kontraktową, obowiązującą w dostawach gazu do Polski na mocy kontraktu jamalskiego, zawartego w 1996 r. Polska strona chciała renegocjować stawki, gdyż opłacała za dostawy ceny wyższe niż rynkowe. Rosjanie jednak nie chcieli o tym słyszeć.