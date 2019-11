Orzeczenie TSUE. Wsiadasz do pociągu? Automatycznie zawierasz umowę

Trójka pasażerów podróżujących belgijskimi kolejami bez biletu została przyłapana na gorącym uczynku i zobowiązana do zapłacenia 75 euro (cena biletu plus opłata za tzw. „taryfa pokładowa”) w ciągu 14 dni. Nie zrobili tego, co podniosło kwotę do 225 euro. I te pieniądze nie trafiły na konto belgijskiej spółki, która zdecydowała się na skierowanie sprawy do sądu. Zażądała odpowiednio 880,20 euro, 1103,90 euro i 2394 euro.